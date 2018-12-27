Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов после вчерашнего бурного роста
Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов после вчерашнего бурного роста.
В Лондоне февральский фьючерс на «Brent» опустился до 54 долларов 25 центов за баррель.
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Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов после вчерашнего бурного роста.
В Лондоне февральский фьючерс на «Brent» опустился до 54 долларов 25 центов за баррель.
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