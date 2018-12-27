Минэкономразвития намерено ужесточить контроль за компаниями, отправляющими туристов за границу

Минэкономразвития – новый куратор Ростуризма – намерено ужесточить контроль за компаниями, отправляющими туристов за границу. Ведомство хочет получать от туроператоров больше сведений, отражающих реальные объёмы их бизнеса. Это информация о количестве туристов, общей стоимости проданных туров и средняя стоимость тура, сообщает РБК.