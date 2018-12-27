Около 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трёх ближайших месяцев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку Министерства труда и социальной защиты. Больше всего сокращений – 30,5 тысяч человек ожидается в финансовой и банковской сфере.