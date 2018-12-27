Около 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трёх ближайших месяцев
Около 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трёх ближайших месяцев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку Министерства труда и социальной защиты. Больше всего сокращений – 30,5 тысяч человек ожидается в финансовой и банковской сфере.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vanadium_v 27 декабря 2018 | 08:19
ну бездельникам-грантоедам либералам то без разницы,
посольство США и фонд сороса будут платить не останавливаясь.
wild_division 27 декабря 2018 | 08:22
Нафуй этому государству вся эта 140 миллионная челядь? Только мешает этим 300 семей жить, кайфовать?.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 27 декабря 2018 | 08:44
Старт на рывок не вселяет надежду на успех.
vanadium_v 27 декабря 2018 | 08:51
wild_division: в США 3,5 млн бездомных и еще 40 млн бедных.
но светоч демократии продолжает кормить наших грантоедов
valya24 27 декабря 2018 | 08:29
vanadium_v: а по существу есть что сказать?
vanadium_v 27 декабря 2018 | 08:56
valya24: а по существу есть что возразить?
ma1nbrain 27 декабря 2018 | 08:33
vanadium_v: что-нибудь знаешь про это? Или так, пукнул и убежал?
vanadium_v 27 декабря 2018 | 09:02
ma1nbrain: а вам какая разница? хотите в долю?
Узнавайте у местных ветеранов, я не в курсе как участвовать в распределении грантов от госдепа
luger_max_otto 27 декабря 2018 | 08:34
Ага, сказал защитник плешивого чекиста в прикиде Деда- Мороза. Что, думаешь, на тебе ольгинское начальство не будет экономить? При малейшем шансе спастись тебя сдадут со всеми потрохами :)
vanadium_v 27 декабря 2018 | 08:45
luger_max_otto: давай к нам в Сибирь, Я тебе дам лопату, будешь снег чистить от Тюмени до Уренгоя, покажу тебе местное Ольгино........
vilingrad 27 декабря 2018 | 08:49
vanadium_v: Нолик забыли дописать...
«бездельникам-грантоедам либералам то без разницы»
Так всему народцу-богоносцу без разницы, кто платить будет. Если путинцы в импотенции, русский человек и пиндосу благодарен будет, и еврею, и гейропейцу. Голод не тётка, дурачок. Вот смотри: хоккеист Овечкин сильно любит Путина. Но еще больше он любит место, где делает миллионы. А ты пиши здесь, пока тебе твой кислый гонорар платят:)
vanadium_v 27 декабря 2018 | 08:54
vilingrad: он работает и зарабатывает в отличие от таких как вы, которые только плак-плак да Вова виноват, а сами ноль без палочки, бегите в красное&белое быстрее, а то закроют лавочку не чем горе запивать будет в следующие 2 недели
oleg_andreevich 27 декабря 2018 | 08:53
vanadium_v: конечно либералам без разницы. А аот "патриоты" бунт устроят, захватят почту, телеграф, банки с консервами и аптеки с бояркой.
vanadium_v 27 декабря 2018 | 08:58
oleg_andreevich: о, андреич, дарова, че как сам?
ze_danil 27 декабря 2018 | 08:21
оне в марте за это проголосили, именно за это