Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме. В камере, где она находится, не работает система отопления, сообщило в Фейсбуке посольство России в США. Российские дипломаты потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с арестованной.
Бутину обвиняют в преступном сговоре и в работе в качестве иностранного агента без уведомления. В начале декабря она признала вину по одному из пунктов в обмен на смягчение наказания.
Комментарии3
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sim202_ 27 декабря 2018 | 08:32
Наши зоны и СИЗО - санатории.
Крабами кормят.
vilingrad 27 декабря 2018 | 08:44
С оружием поиграться не дают...
us101 27 декабря 2018 | 08:57
Вот все камеры топят, за чем наблюдают тысячи бездельников из правоохранительных организаций, а вот ее камеру -нет. .. Каким то лопухам здесь явно вешают лапшу на опухшие уши.