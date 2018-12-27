Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась российским дипломатам на условия содержания в тюрьме. В камере, где она находится, не работает система отопления, сообщило в Фейсбуке посольство России в США. Российские дипломаты потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с арестованной.

Бутину обвиняют в преступном сговоре и в работе в качестве иностранного агента без уведомления. В начале декабря она признала вину по одному из пунктов в обмен на смягчение наказания.