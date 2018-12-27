Администрация тюрьмы до сих пор не включила отопление в камере Марии Бутиной
На это обращает внимание посольство России в США. Российские дипломаты навестили Бутину в тюрьме и напоминают, что в общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев. 13 декабря гражданка России признала в суде вину в сговоре с целью нарушения американских законов об иноагентах. Ранее она также подписала документы о сделке со следствием. Следующие слушания назначены на 12 февраля.
Комментарии3
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kir_pich_101 27 декабря 2018 | 07:35
А чего, любовь вошьдя ее не греет?
stopkran1969 27 декабря 2018 | 07:43
Не заплатила за отопление?
rash 27 декабря 2018 | 07:46
Сразу несколько вопросов:
Какая среднесуточная температура воздуха?
Отопление в камерах отдельное?
Разве у нас шпионов содержат в общих камерах?