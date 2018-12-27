СНБО Украины утвердил новые санкции против России

Как сообщается на сайте ведомства, ограничения введут против российских бизнесменов, политиков, депутатов и сотрудников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали, — «агрессивным действиям против Украины». Кроме того, под санкции попали российские военнослужащие, судьи и сотрудники правоохранительные органов, причастные к «захвату украинских моряков» в Керченском проливе.