СНБО Украины утвердил новые санкции против России
Как сообщается на сайте ведомства, ограничения введут против российских бизнесменов, политиков, депутатов и сотрудников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали, — «агрессивным действиям против Украины». Кроме того, под санкции попали российские военнослужащие, судьи и сотрудники правоохранительные органов, причастные к «захвату украинских моряков» в Керченском проливе.
Комментарии2
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sg115 27 декабря 2018 | 07:47
Перекрыли бы хаз что ли москалям, Вот это были бы санкции!!! А то плачуть "Не стройте СП-2, хрошей нема будет", и тут же санкции смешные придумывают..
vanadium_v 27 декабря 2018 | 07:48
какие санкции может ввести зоопарк?
только на посещение данного заведения.
но это и без запрета было опасно, животных не кормят, они голодные, холодные и злые.....