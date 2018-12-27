Условия содержания детей мигрантов в  специальных центрах будут пересмотрены

Это пообещала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Она лично посетит районы на границе США с Мексикой, чтобы на

месте проверить условия содержания и уровень медпомощи в центрах для нелегальных мигрантов. Заявление министра прозвучало после двух подряд смертей детей из Гватемалы в центре для мигрантов. Обоих детей перед смертью осматривали врачи.