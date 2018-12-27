Условия содержания детей мигрантов в специальных центрах будут пересмотрены
Это пообещала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Она лично посетит районы на границе США с Мексикой, чтобы на
месте проверить условия содержания и уровень медпомощи в центрах для нелегальных мигрантов. Заявление министра прозвучало после двух подряд смертей детей из Гватемалы в центре для мигрантов. Обоих детей перед смертью осматривали врачи.
Комментарии1
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dominator13 27 декабря 2018 | 07:44
Госпожа Нильсон!Не могли бы Вы из гуманных соображений создать такие же условия российским детям?У нас государство клало на детей,может Вы поможете?.
С уважением!