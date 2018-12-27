СК завершил расследование дела Олега Мкртчана
В окончательной версии основателя корпорации «Индустриальный союз Донбасса» обвинили в хищении 85 млрд руб. В феврале речь шла о хищении 1 млрд руб. при реализации контрактов с ВЭБом.
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В окончательной версии основателя корпорации «Индустриальный союз Донбасса» обвинили в хищении 85 млрд руб. В феврале речь шла о хищении 1 млрд руб. при реализации контрактов с ВЭБом.
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