Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня посетит с рабочим визитом Москву

Как ожидается, он также встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Это уже четвертая встреча Владимира Путина с армянским премьером за этот год. О том, что она состоится, российский лидер сообщил во время большой пресс-конференции неделю назад. Отвечая на один из вопросов, президент сказал, что прошедшие в Армении выборы никак не повлияют на строившиеся поколениями отношения двух стран, и необходимо и дальше их развивать. Кроме того, Путин отметил, что Москва считает Ереван своим стратегическим партнером. Между тем, о чем именно на предстоящей сегодня встрече с Николом Пашиняном пойдет речь, пока неизвестно. В лаконичном сообщении правительства говорится о широком спектре вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. Но, вероятно, одной из основных тем станет тариф на газ, поставляемый из России в Армению, поскольку в конце этого года истекает договор между странами, и Ереван ранее заявлял о том, что намерен добиваться снижения цены.

Напомним, что впервые Путин и Пашинян встретились в середине мая – всего через неделю после того, как Пашинян был утвержден премьер-министром Армении.