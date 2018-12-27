Дольщики сразу нескольких регионов сегодня заступят на одиночные пикеты федеральных ведомств и администраций субъектов

Об этом рассказала Эху Москвы дольщик жилого комплекса «Царицыно» в Москве Альбина Сарсеева.

Акция пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской, Московской, Калининградской, Пензенской, Кировской, Омской и Новосибирских областях. Обманутые дольщики решили поддержать Аллу Андрееву, которая задала вопрос президенту Путину во время пресс-конференции.