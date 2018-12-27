В Подмосковье начинается суд над участником «банды GTA»

Гражданин Таджикистана Хазратхон Додохонов обвиняется в нападении на конвоиров, совершении побега из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ранее Додохонов, а также трое не участвовавших в побеге членов банды, уже были приговорены судом к пожизненному лишению свободы. 1 августа 2017 года в суде несколько подсудимых по делу GTA напали на конвой, тяжело ранили бойца Росгвардии, и попытались скрыться.