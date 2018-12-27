В Подмосковье начинается суд над участником «банды GTA»
Гражданин Таджикистана Хазратхон Додохонов обвиняется в нападении на конвоиров, совершении побега из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ранее Додохонов, а также трое не участвовавших в побеге членов банды, уже были приговорены судом к пожизненному лишению свободы. 1 августа 2017 года в суде несколько подсудимых по делу GTA напали на конвой, тяжело ранили бойца Росгвардии, и попытались скрыться.
Комментарии2
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ramen 27 декабря 2018 | 07:28
Я уж думал. их перестреляли давно... Чего тянут кота за яйца?:
dominator13 27 декабря 2018 | 07:38
Путин что им разве не дал гражданство РФ?Засрал всю нашу страну этим азиатским сбродом.Изучали ислам в России, заодно и убивали и грабили русских ночами на подмосковных трассах.Сколько славян осталось в России ?Русские единственная титульная нация в мире которая вымирает.