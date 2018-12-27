Суд Херсона сегодня рассмотрит ходатайство о продлении ареста Кириллу Вышинскому

Главный редактор «РИА Новости Украина» обвиняется в государственной измене и незаконном обороте оружия.

На сегодняшнем заседании прокуратура будет просить продлить арест Вышинскому на 50 дней. Об этом ТАСС рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский. Слушание по делу должно было пройти накануне, но его перенесли.

Главу украинского представительства «РИА Новости» задержали в середине мая в Киеве, после чего этапировали в Херсон. Вышинского подозревают в госизмене и поддержке сепаратистских республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, «РИА Новости Украина» было создано российским агентством «Россия сегодня» специально для проведения подрывной деятельности против Украины. С его помощью читателям подавали искаженную информацию о событиях в стране, в том числе оправдывали присоединение Крыма к России. Ранее на одном из заседаний суда Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.

В СМИ одной из возможностей освобождения Вышинского называли его обмен на осужденного в России режиссера Олега Сенцова, но в Кремле не подтверждали факт прямых переговоров по этому поводу.