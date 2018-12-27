Еще двое осужденных преступника повешены в  Японии

Имена казненных и другие подробности телеканал Эн-эйч-кей не приводит. Минувшим летом смертную казнь в Японии привели в исполнение 13-ти боевикам и руководителю экстремистской секты «Аум Синрикё»(*) Сёко Асахаре. Таким образом, при нынешнем правительстве Синдзо Абэ приведено в исполнение уже 36 смертных приговоров. Смертная казнь в Японии приводится в исполнение только после письменного приказа министра юстиции.

(*) — группировка (организация) запрещена на территории РФ.