Еще двое осужденных преступника повешены в Японии
Имена казненных и другие подробности телеканал Эн-эйч-кей не приводит. Минувшим летом смертную казнь в Японии привели в исполнение 13-ти боевикам и руководителю экстремистской секты «Аум Синрикё»(*) Сёко Асахаре. Таким образом, при нынешнем правительстве Синдзо Абэ приведено в исполнение уже 36 смертных приговоров. Смертная казнь в Японии приводится в исполнение только после письменного приказа министра юстиции.
(*) — группировка (организация) запрещена на территории РФ.
Комментарии1
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begly_ 27 декабря 2018 | 06:54
Экологически чистая смерть и электричество тратить на разогрев стула не надо. Лидеры во всем эти японцы.