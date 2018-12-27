Трамп: Соединенные Штаты не могут оставаться мировым жандармом
Об этом во время необъявленного визита в Ирак заявил президент Дональд Трамп. По его словам, США рассредоточены по всему миру, по странам, о которых большинство людей даже и не слышали. «Несправедливо, когда вся ноша лежит на нас Честное слово, нелепо», — добавил Трамп.
Комментарии3
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begly_ 27 декабря 2018 | 06:57
Не беда, что мы не хотим быть мировым жандармом. Главное, чтобы у себя не начали строить полицейское государство.
piterjanis 27 декабря 2018 | 07:07
begly_: в Америке много государств(штатов) где-то может,ради эксперимента
nnikolay 27 декабря 2018 | 07:09
Что же, Дональд сказал примерно то же самое, что твердит изо дня в день в своих комментариях местная либеральная публика - что многие страны, включая Россию, просто являются нахлебниками США, потребляя их хайтек, инвестиции, кредиты и прочее. Нежась в безопасности, обеспеченной базами США по всему миру.
Хватит халявы! Пора переходить на самообеспечение!