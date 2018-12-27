Трамп: Соединенные Штаты не могут оставаться мировым жандармом

Об этом во время необъявленного визита в Ирак заявил президент Дональд Трамп. По его словам, США рассредоточены по всему миру, по странам, о которых большинство людей даже и не слышали. «Несправедливо, когда вся ноша лежит на нас Честное слово, нелепо», — добавил Трамп.