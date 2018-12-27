Силовики проводят обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое»

По данным РБК, в следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ. Обыски прошли в Челябинске, Москве, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. Причиной называют подозрения в торговле контрафактным алкоголем и и в неуплате налогов.