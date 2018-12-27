Силовики проводят обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое»
По данным РБК, в следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ. Обыски прошли в Челябинске, Москве, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. Причиной называют подозрения в торговле контрафактным алкоголем и и в неуплате налогов.
Комментарии1
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vanadium_v 27 декабря 2018 | 06:52
ну на счет контрафакта, это маловероятно,
а вот насчет неуплаты налогов вполне возможно,
может заодно трудовую инспекцию привлекут,
а то говорят (со слов работников),
одни сплошные нарушения ТК.