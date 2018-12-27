Патрик Шанахан может на долго задержаться в статусе ВРИО главы Пентагона

Это дал понять Президент США Дональд Трамп. Во всяком случае, в ходе необъявленного визита в Ирак он заявил, что не собирается торопиться с выдвижением кандидатуры на пост нового министра обороны. Шанахан приступит к исполнению обязанностей главы военного ведомства США с 1 января. Джеймс Мэттис покидает пост министра обороны из-за разногласий с хозяином Белого дома, в том числе и по выводу американских войск из Сирии.