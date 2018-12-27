Детский омбудсмен в Приамурье Наталья Третьякова не получала жалоб от родителей детей, заразившихся гепатитом в гематологическом отделении областной детской больницы. Об этом сама уполномоченный сообщила ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Амурской области более 20 детей заразились гепатитом С. По данным СК, еще в конце ноября по факту нарушения санэпиднорм в областной больнице было возбуждено уголовное дело. Основной версией заражения, как отметил ранее губернатор региона Василий Орлов, является повторное использование одноразового медицинского инвентаря. По словам главного врача больницы, состояние заболевших детей стабильное.