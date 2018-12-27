Силовики проводят обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое»
По данным РБК, в следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ. Обыски прошли в Челябинске, Москве, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. Причиной называют подозрения в торговле контрафактным алкоголем и и в неуплате налогов.
Комментарии3
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lenin3 27 декабря 2018 | 06:40
А вот в соседнем дворе прекрасно себя чувствует магазин,по ночам торгующий пойлом.
Просто хотят отжать успешный бизнес....
kamen_12 27 декабря 2018 | 06:51
lenin3: Хочется хотя бы, чтобы не впихивали отраву в больших магазинах.
begly_ 27 декабря 2018 | 06:41
Вот видишь, vor_on, силовики орудуют. А ты сидишь возле компа и злорадствуешь, мол так им и надо. Помню, когда вы все радовались, практически открыто, когда в моих бизнесах и дома обыски "маски шоу" проводили. Да, это был не именно ты, но такие же, тебе подобные злыдни, бездари, лодыри и слюнтяи..