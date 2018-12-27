В компании «Красное & Белое» не знают с чем связаны обыски в ее на офисах и на складах
Работа ритейлера полностью парализована, — заявил РБК не названный представитель сети алкомаркетов. Следственные действия прошли в Москве, Подольске, Челябинске и в ряде других российских городов. Владелец компании Сергей Студенников рассказал РБК, что знает об обысках, однако не представляет, с чем они связаны. Источники в силовых структурах в качестве основания называют подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.
Комментарии4
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omichka 27 декабря 2018 | 06:32
Стандартная процедура - отъём.
xrmosom 27 декабря 2018 | 06:35
Сеть хорошо развернулась,кого то заинтересовал данный бизнес.Сейчас будет захват по стандартной схеме.
yuriykyvich 27 декабря 2018 | 07:23
Вполне возможно что и контрафакт найдут в одном из магазинчиков. Продавцы, зачастую, сами этим промышляют. или сами подсунут. Так что скоро у сети будет новый Владелец, какой-нибудь пенсионер из ФСБ, или иной силовой структуры.
balya 27 декабря 2018 | 07:37
Основная версия - Отжим в пользу конкретного лица типа Роттенбергов и Тимченко.