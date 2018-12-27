Ракета «Союз-2.1а», успешно стартовала с космодрома Восточный
Носитель должен вывести на орбиту два российских спутника и 26 иностранных космических аппаратов. Это был последний пуск по российской космической программе в 2018 году и 17-й старт с российских космодромов за год, если не учитывать три пуска с космодрома Куру.
Комментарии4
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begly_ 27 декабря 2018 | 06:46
Успех за успехом в российской космонавтике. Рогозин уже эти надежные ракеты как пирожки на кухне лепит и запускает с "Восточного". Есть те, кто продолжает смеяться?
koshkaedu 27 декабря 2018 | 06:56
begly_: Наша критика и смех пошли на пользу доктору философских наук.
begly_ 27 декабря 2018 | 07:00
koshkaedu:
Такими темпами и Рогозин, как Маск машину, запустит в космос" Армату".
sg115 27 декабря 2018 | 06:50
В добрый путь!!!