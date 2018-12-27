Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покидает свое пост

Варниг занимал эту должность более шести лет. Пресса отмечала, что он был близким другом ВладимираПутина, с которым познакомился в конце 80-ъ в Дрездене. Кто будет его преемником в «Русале», пока не сообщается.

Уход Матиаса Варнига и замена членов совета директоров в «Русале» позволит «Русалу» продавать свою продукцию по всему миру, сказал нам профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.

Минфин США пошел на переговоры с Дерипаской, чтобы избежать монополизации цен на рынке алюминия, добавил Олег Вьюгин.