Сотрудники ФСБ обыскивают офисы и склады сети магазинов «Красное и белое»
Это крупнейший в России ритейлер по продажам крепкого алкоголя. Причина обысков неизвестна, по некоторым данным, основанием стали подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов. В 2018 году Bloomberg назвал сеть «Красное и белое» самым быстрорастущим ритейлером России, а ее основателя и владельца сети Сергея Студенникова — новым долларовым миллиардером.
Комментарии1
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loran_ 27 декабря 2018 | 06:13
приглянулся кому-то "быстрорастущий" ритэйлер, у нас всегда готовы прийти на выручку :)