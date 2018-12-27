Более 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трех месяцев.
Это следует из аналитической записки Минтруда для трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, на которую ссылаются «Известия». Прогноз основан на опросе 46 тысяч организаций, в которых работают в общей сложности 12 млн человек. Под риском увольнения подразумеваются планы работодателя расторгнуть трудовой договор или уже состоявшийся перевод сотрудника на неполное рабочее время. Больше всего людей могут уволить в банковской и финансовой сфере — 30,5 тысяч. На транспорте могут лишиться мест почти 28 тысяч сотрудников, в производстве электрооборудования, вычислительной и измерительной техники – более 16-ти с половиной тысяч. Большинство работников, которым грозит увольнение, живут в Москве и Санкт-Петербурге
Комментарии12
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patlik 27 декабря 2018 | 05:17
А нам с экранов ТВ -- "Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жить легко".
opiatnovyi63 27 декабря 2018 | 06:00
Наш прославленный вождь ещё недавно угрожал новыми рабочими местами аж на 25 миллионов чел.!
vor_on 27 декабря 2018 | 05:24
эй, молодежь, эту Рукожопию уже не спасти
есть мозги - сваливайте
begly_ 27 декабря 2018 | 05:42
vor_on:
Куда сваливать? На Украину? Так то ж братья и у них растут не выше..
vor_on 27 декабря 2018 | 06:10
begly_: туда, куда твои озерные хозяева на твои деньги отдыхать и лечиться летают
begly_ 27 декабря 2018 | 06:12
vor_on:
Умнее что то могёшь брякнуть?
begly_ 27 декабря 2018 | 05:39
Может коренные москва-питерцы таджиков потеснят, да возьмутся за дело..
archibald_dandy_esquire 27 декабря 2018 | 05:51
begly_: " Может коренные москва-питерцы таджиков потеснят, да возьмутся за дело.. "
Вы не понимаете генеральную линию ОПГ "Озеро" филиал "Путин-это-Россия"
- то же самое План"П" - зачистка территории от коренного населения РФ с последующей продажей территории Китаю под видом долгосрочной аренды
begly_ 27 декабря 2018 | 05:56
archibald_dandy_esquire:
Мне всегда было интересно, как это таджики, а не москвичи метут и строят в Москве. Что за сверхнация такая - москвич? А может просто лодырь?
archibald_dandy_esquire 27 декабря 2018 | 06:01
begly_: " Мне всегда было интересно, как это таджики, а не москвичи метут и строят в Москве. "
потому что таджики и узбеки выгоднее работодателям ввиду того, что не имеют прав и работают за одну треть зарплаты, две трети забирает наниматель, если же таджик возмущается - для этого есть миграционная служба, ОМОН и полиция
у коренных жителей РФ - в том числе у москвичей-питерцев - всё-таки есть права потребовать выполнение договора, поэтому они являются невыгодными работниками для работодателя.
надеюсь, Ваш интерес удовлетворен
begly_ 27 декабря 2018 | 06:07
archibald_dandy_esquire:
Нет., не удовлетворен. Хотели бы москвичи работать, то потребовали бы работу, отданную таджикам себе. Но москвичи же только насмехаются и куражится над понаехавшими, с издевкой стекутся над трудом обычного рабочего. Дело тут не в алчности и нечистоплотности работодателя, а только в самих охреневших от собственного величия москвичах.
cromwel 27 декабря 2018 | 05:47
За то по телевизору навешивают лапшу на ушаи о там как всё у нас хорошо, что безработица просто на мизерном уровне. Основная примета режима это патологическое вранье во всём