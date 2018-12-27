Более 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трех месяцев.

Это следует из аналитической записки Минтруда для трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, на которую ссылаются «Известия». Прогноз основан на опросе 46 тысяч организаций, в которых работают в общей сложности 12 млн человек. Под риском увольнения подразумеваются планы работодателя расторгнуть трудовой договор или уже состоявшийся перевод сотрудника на неполное рабочее время. Больше всего людей могут уволить в банковской и финансовой сфере — 30,5 тысяч. На транспорте могут лишиться мест почти 28 тысяч сотрудников, в производстве электрооборудования, вычислительной и измерительной техники – более 16-ти с половиной тысяч. Большинство работников, которым грозит увольнение, живут в Москве и Санкт-Петербурге