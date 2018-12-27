СК проверит все уголовные дела, по которым в Москве вынесены оправдательные приговоры.
Соответствующее поручение главы следственного комитета распространяется и на приговоры, вынесенные судами присяжных. Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила ИФ «о сильной работе стороны защиты» и «низком качестве сбора и представления доказательств обвинением. Егорова посетовала на то, что «по сути, каждый второй вердикт — оправдательный», причем в четырех случаях из шести «присяжные были единодушны в своем решение о невиновности». «Следователи разучились собирать и анализировать доказательства, — сказала Егорова.
Комментарии4
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wuwer 27 декабря 2018 | 05:42
Судя по количеству уголовных дел. не дошедших до суда....следователи научились лишь стряпать липовые дела...для отжатия денег
archibald_dandy_esquire 27 декабря 2018 | 05:44
Егорова посетовала на то, что «по сути, каждый второй вердикт — оправдательный»
это где? в мосгорсуде??!
или это по сути оправдательный, а по посаженным - "правельный" вердикт, настоящий "пасанский", по понятиям
klukvik 27 декабря 2018 | 05:47
Неужто Сердюкова все таки посадят???
horseraddish 27 декабря 2018 | 05:59
Дык конечно следователи разучились. Какой смысл собирать доказательства, если судья все равно вынесет заранее известный приговор. А тут суд присяжных - с ними работать еще не научились.