Предварительное следствие по делу футболистов Кокорина и Мамаева завершено.
Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Стукалова. По ее словам, после новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела. У себя в «Инстаграме» она уточнила, что расследование было проведено с дефектами и пробелами, которые, по ее мнению, не позволят направить его в суд. Адвокат недвусмысленно дала понять, что футбольного матча с участием Кокорина и Мамаева с сотрудниками СИЗО «Бутырка» не будет.
Комментарии1
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j_partizan 27 декабря 2018 | 05:28
Сотрудников СИЗО «Бутырка» тоже мучает вопрос: А играть-то в футбол они умеют?