Сотрудники ФСБ обыскивают офисы и склады сети магазинов «Красное и белое».
Это крупнейший в России ритейлер по продажам крепкого алкоголя, Причина обысков неизвестна, по некоторым данным, основанием стали подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов. В 2018 году Bloomberg назвал сеть «Красное и белое» самым быстрорастущим ритейлером России, а ее основателя и владельца сети Сергея Студенникова — новым долларовым миллиардером.
Комментарии8
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nepeanois 27 декабря 2018 | 05:36
ну бывает, пасан забыл с братвой поделиться.
ну теперь бизнес отожмут, а самого или закроют или грохнут или, если повезет, - к чичу в лондон свалить успеет.
klukvik 27 декабря 2018 | 05:44
у питерской шпаны внуки подрастают, кормить надо
edward_1960 27 декабря 2018 | 05:50
Ну что же Сергей Студенников забыл, что у него есть пахан - Вова Путин. Да и вообще, кто он такой этот Сергей? Вот если бы его фамилия была бы Сечин, Патрушев, Бортников, Рогозин - совсем другое дело!
veliratsepp 27 декабря 2018 | 05:54
edward_1960: Все верно. Слишком быстро рос. Теперь по сценарию: посадят под домашний (в лучшем случае), попросят отписать бизнес. Там два путя(!): как у Ходорковского - 11 лет, как у Евтушенкова - отдал Башнефть, и пока на свободе.
edward_1960 27 декабря 2018 | 06:11
veliratsepp: Да - не надо забывать, в конце концов, что у нас сословное, феодальное общество. "Каждый сверчок, знай свой шесток".
veliratsepp 27 декабря 2018 | 05:51
Все крупные современные состояния нажиты нечестным путем. (С)
mas_mas 27 декабря 2018 | 06:01
В Новосибирсе ни ухом ни рылом про эту крупнейшую сеть)
provincial49 27 декабря 2018 | 06:10
Предновогодний "спор хозяйствующих субъектов"? Хорошо, что заранее закупил ихнего "контрафакта"...