Будущий закон о госрегулировании такси запретит иностранцам работать водителями.

Как рассказал глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, эта норма коснется именно таксомоторных перевозок — иностранные граждане смогут работать водителями на других видах транспорта. По словам Москвичева, в наступающем году закон о легковом такси будет доработан и принят в окончательном виде.