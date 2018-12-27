Будущий закон о госрегулировании такси запретит иностранцам работать водителями.
Как рассказал глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, эта норма коснется именно таксомоторных перевозок — иностранные граждане смогут работать водителями на других видах транспорта. По словам Москвичева, в наступающем году закон о легковом такси будет доработан и принят в окончательном виде.
Комментарии1
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harra 27 декабря 2018 | 04:45
норма коснется именно таксомоторных перевозок...
Иными словами Рафик может водить тролейбус, автобус, трамвай с гораздо большим числом пассажиров...
Но не сможет водить такси максимум с четырмя пассажирами...
Я все правильно понял?