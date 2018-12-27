Почетный гражданин Саяногорска, Олег Дерипаска лишен транспортных льгот в этом городе.

В частности, миллиардер не сможет бесплатно ездить в общественном транспорте Саяногорска. Решение на этот счет принял Горсовет депутатов. Как передает ИФ, в бюджете органов местного самоуправления доля дотаций превышает 20%, что делает невозможным исполнение расходных обязательств. В городе работают три завода компании «Русал» Олега Дерипаски.