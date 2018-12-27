Почетный гражданин Саяногорска, Олег Дерипаска лишен транспортных льгот в этом городе.
В частности, миллиардер не сможет бесплатно ездить в общественном транспорте Саяногорска. Решение на этот счет принял Горсовет депутатов. Как передает ИФ, в бюджете органов местного самоуправления доля дотаций превышает 20%, что делает невозможным исполнение расходных обязательств. В городе работают три завода компании «Русал» Олега Дерипаски.
Комментарии3
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mathmovesu 27 декабря 2018 | 04:18
это последняя капля, которая добьет дерипаску...
m_anuchin 27 декабря 2018 | 04:28
Над кем издеваются!!??... Над собой смеются... Он плачет...
harra 27 декабря 2018 | 04:40
Ну, теперь бюджет Саяногорска точно станет профицитным )))