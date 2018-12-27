Подразделение Минфина США по  санкциям частично закрыто из-за «шатдауна».

Как передает РБК, дела по исключению из санкционного списка приостановлены. Федеральное правительство частично прекратило работу того как конгресс и Белый дом не смогли договориться о бюджетных расходах. Пока не ясно, как это скажется на выводе из-под санкций активов Олега Дерипаски. 19 декабря американский Минфин уведомил конгресс о намерении через месяц исключить из санкционного списка компании En+, Rusal и «Евросибэнерго».