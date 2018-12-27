В компании «Красное & Белое» не знают с чем связаны обыски в ее на офисах и на складах.
Работа ритейлера полностью парализована, — заявил РБК не названный представитель сети алкомаркетов. Следственные действия прошли в Москве, Подольске, Челябинске и в ряде других российских городов. Владелец компании Сергей Студенников рассказал РБК, что знает об обысках, однако не представляет, с чем они связаны. Источники в силовых структурах в качестве основания называют подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.
Комментарии1
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mozhem_povtorit 27 декабря 2018 | 04:43
Друзья Президента хотят хорошо заработать на бухле, а эти твари-конкуренты мешают!