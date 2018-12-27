Космическая станция «Новые горизонты» переведена в режим подготовки к сближению с астероидом Ультима Туле.
До начала сближения остается шесть дней. Первый снимок астероида американский межпланетный аппарат сделал еще 2 декабря. Ультима Туле — самый удаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. New Horizons («Новые горизонты» был запущен 19 января 2006 года
Комментарии3
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andreyfilippov 27 декабря 2018 | 03:47
Идиоты! Нет бы гипер-пупер-звуковые ракеты делать, и дарить их американцам на Рождество.
monik_7 27 декабря 2018 | 04:06
Чувствуете разницу между Новые Горизонты и New Horizons?
greeg1 27 декабря 2018 | 04:15
monik_7: А ещё есть Новые Васюки