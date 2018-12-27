Космическая станция «Новые горизонты» переведена в режим подготовки к сближению с астероидом Ультима Туле.

До начала сближения остается шесть дней. Первый снимок астероида американский межпланетный аппарат сделал еще 2 декабря. Ультима Туле — самый удаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. New Horizons («Новые горизонты» был запущен 19 января 2006 года