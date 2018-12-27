Начальник Центра «Э» МВД Тимур Валиулин подал в отставку.

Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, это исключительно кадровый вопрос. Между тем, по сведениям Ъ, уход Валиулина связан с тем, что генерал-майор полиции не задекларировал в 2011 году свою недвижимость в Болгарии. Известно о собственности генерала стало в ходе бракоразводного процесса Валиулина. Источники газеты не исключают, что в качестве причины увольнения будет указана «утрата доверия».