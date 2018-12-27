Более 230 тысяч россиян могут лишиться работы в течение трех месяцев.
Это следует из аналитической записки Минтруда для трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, на которую ссылаются «Известия». Прогноз основан на опросе 46 тысяч организаций, в которых работают в общей сложности 12 млн человек. Под риском увольнения подразумеваются планы работодателя расторгнуть трудовой договор или уже состоявшийся перевод сотрудника на неполное рабочее время. Больше всего людей могут уволить в банковской и финансовой сфере — 30,5 тысяч. На транспорте могут лишиться мест почти 28 тысяч сотрудников, в производстве электрооборудования, вычислительной и измерительной техники – более 16-ти с половиной тысяч. Большинство работников, которым грозит увольнение, живут в Москве и Санкт-Петербурге.
Комментарии9
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alena01 27 декабря 2018 | 03:22
В совке виновниками дефицита были "спекулянты, прячущие товар под прилавок"...
А в России - Росстат...
Вот заменят там руководство - и сразу жизнь наладится...
pmasel 27 декабря 2018 | 03:35
alena01: На рынке задержится примерно 1,2 млн. несостоявшихся пенсионеров, а они про 230 тыс. Даже если учесть, что из них в любом случае продолжили бы работать 40%, цифра должна быть втрое больше.
begly_ 27 декабря 2018 | 03:32
Москва и Питер., вот два мегаполюса хлебососов. Не плохо бы было, если и вправду этих дармоедов пошерстят..
i_one_off 27 декабря 2018 | 03:48
begly_:
Я бы согласился с Вами, если бы речь шла только о банковской и финансовой сфере.
Но сокращение рабочих мест на транспорте и в сфере производства в городах мегаполисах просто ни в какие ворота.
begly_ 27 декабря 2018 | 04:05
i_one_off:
Ничего страшного, Россия большая., поедут в провинции поднимать сельское хозяйство.
salut__521 27 декабря 2018 | 03:35
Не беда. Зато Крымнаш! Да, двухсоттридцатитысячники?..
begly_ 27 декабря 2018 | 03:40
salut__521:
Если дело и дальше так пойдет, то и доски в уличных уборных нечем будет марать, чистенькие станут. О чем тогда будешь писать, Серега?
mosser 27 декабря 2018 | 03:49
Очень хорошо
koltak76_ 27 декабря 2018 | 03:50
Зато Крым - наш!!!