В офис и на склады сети магазинов «Красное и белое» в Челябинске, Москве и других городах нагрянули с обысками.

По сведениям РИА, компанию подозревают в обороте контрафакта и неуплате налогов. По информации «Ura.ru» и издания «74.ru», в обысках участвуют сотрудники ФСБ, Росалкогольрегулирования и налоговой инспекции. Компания «Красное и Белое» принадлежит бизнесмену Сергею Студенникову и специализируется на продаже алкогольных напитков.