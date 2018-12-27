В офис и на склады сети магазинов «Красное и белое» в Челябинске, Москве и других городах нагрянули с обысками.
По сведениям РИА, компанию подозревают в обороте контрафакта и неуплате налогов. По информации «Ura.ru» и издания «74.ru», в обысках участвуют сотрудники ФСБ, Росалкогольрегулирования и налоговой инспекции. Компания «Красное и Белое» принадлежит бизнесмену Сергею Студенникову и специализируется на продаже алкогольных напитков.
Комментарии2
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opiatnovyi63 27 декабря 2018 | 03:21
Не поделился вовремя с соответствующими органами власти..
i_one_off 27 декабря 2018 | 03:39
Это нормально при капитализме. Крупные акулы пожирают более мелких.