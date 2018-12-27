Дональд Трамп мог избежать призыва в армию в разгар войны во Вьетнаме, благодаря связям отца.
Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на дочерей нью-йоркского ортопеда Ларри Браунстайна, скончавшегося в 2007 году. Как утверждают женщины, отец часто рассказывал, что оказал услугу Фреду Трампу, выдав в 1968 году «липовую» справку, о том, что у его сына «пяточные шпоры». До этого молодому Дональду Трампу четыре раза давали отсрочку от военной службы в связи с учебой.
Комментарии3
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fresh_breeze 27 декабря 2018 | 02:18
Клинтон тоже под пацифиста закосил.
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"выдав в 1968 году «липовую» справку, о том, что у его сына «пяточные шпоры». "
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А как же хвалёный американский патриотизм? Чтобы избежать призыва в армию не гнушались даже подлогом, о как.
И при этом никаких тебе "комитетов солдатских матерей".
Вот она, чудодейственная сила мифов. Это, мол, в России призывники, как тараканы, разбегаются кто куда. А в великой Америке всё иначе... Ага. )))
liquidsky__ 27 декабря 2018 | 02:42
fresh_breeze: Это типа как Буша в 2000 топили тем, что он во Вьетнаме не был. Методы демшизоидов не меняются.
aleko_1 Александр Королев 27 декабря 2018 | 02:22
Не пошел- и правильно сделал.