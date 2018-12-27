Дональд Трамп мог избежать призыва в армию в разгар войны во Вьетнаме, благодаря связям отца.

Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на дочерей нью-йоркского ортопеда Ларри Браунстайна, скончавшегося в 2007 году. Как утверждают женщины, отец часто рассказывал, что оказал услугу Фреду Трампу, выдав в 1968 году «липовую» справку, о том, что у его сына «пяточные шпоры». До этого молодому Дональду Трампу четыре раза давали отсрочку от военной службы в связи с учебой.