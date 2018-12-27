Администрация тюрьмы до сих пор не включила отопление в камере Марии Бутиной.
На это обращает внимание посольство России в США. Российские дипломаты навестили Бутину в тюрьме и напоминают, что в общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев. 13 декабря гражданка России признала в суде вину в сговоре с целью нарушения американских законов об иноагентах. Ранее она также подписала документы о сделке со следствием. Следующие слушания назначены на 12 февраля.
Комментарии9
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aleko_1 Александр Королев 27 декабря 2018 | 02:20
Тупой посол не в курсе, что отопление включается автоматически когда температура понижается до определенного уровня. Нью-Йорк расположен на той же широте, что и Ташкент, но посол солсберецкого типа не в курсе.
rifles 27 декабря 2018 | 02:25
aleko_1: Дело не в отоплении.
Здесь акцент на "пытках" бутиной,мол оговорила она себя ,
потому что в камере холодно было.
viktorova 27 декабря 2018 | 02:30
rifles: //мол оговорила она себя, потому что в камере холодно было.//
И поболтать даже не с кем...
sasha2011 27 декабря 2018 | 03:08
rifles:
/* потому что в камере холодно было. */
Ей было намного холоднее, чем Зое Космодемьянской и генералу Карбышеву.
Пытали беднягу холодом...
timber_head 27 декабря 2018 | 02:28
Ну, вопрос об отоплении, которого лишают именно нашу страдалицу, оставим за кадром. Наши правосудие и ФСИН, понятное дело, куда гуманнее. Вот, скажем, Васильева. Сперла бюджетных средств на сотни миллионов и спокойно себе "в предвариловке" гуляла по бутикам. И не успела сесть, как уже вышла по УДО, Причем ей ещё и компенсировали наворованное и конфискованное. Интересно, она в колонию, куда её определили, хоть заехала отметиться в промежутках между бутиками? Или вот Цеповяз. В крови по уши (в бутики такого не отпустишь), но и в колонии пользуется уютом и комфортом, кушает деликатесы и восстанавливает порушенную психику в "комнатах отдыха" с "ближайшими друзьями". А амеры - да. Амеры гнусные палачи.
salut__521 27 декабря 2018 | 02:33
По-американски разумно. Шпиёнку должон греть путриотизьм и любовь к фюреру, которого она пока так и не сдала...
davi__koloradov 27 декабря 2018 | 02:33
Если "Российские дипломаты навестили Бутину в тюрьме", какая, нахрен, "полная изоляция"?!
В рашко-МИД точно одних дебильных блатных деток набирают.
"Ее пытали..." дэбилы, мля.
alena01 27 декабря 2018 | 02:59
А хоть кто-нибудь, интересно, интересуется состоянием отопления российских тюрем???
Хотя, зачем???
У всей "элиты" уже есть "новая родина"...
koshkaedu 27 декабря 2018 | 03:07
фейкньюс.