Администрация тюрьмы до сих пор не включила отопление в камере Марии Бутиной.

На это обращает внимание посольство России в США. Российские дипломаты навестили Бутину в тюрьме и напоминают, что в общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев. 13 декабря гражданка России признала в суде вину в сговоре с целью нарушения американских законов об иноагентах. Ранее она также подписала документы о сделке со следствием. Следующие слушания назначены на 12 февраля.