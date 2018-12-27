Поисковая машина «Яндекса» перестала индексировать официальную страницу мессенджера Telegram.
Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». Сайт telegram.org внесен в реестр запрещенных по решению районного суда в Москве. Закон, подписанный президентом, обязывает поисковики удалять из выдачи заблокированные сайты. На Google уже составляли такой протокол — компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. поисковики Mail.ru и «Спутник» перестали выдавать в результатах поиска сайт telegram.org еще в мае 2018 года.
Комментарии4
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fresh_breeze 27 декабря 2018 | 02:23
И то правда, давно не слышно было гомерического смеха нашего вундеркинда, П. Дурова, потешавшегося над напрасными усилиями РКН в борьбе с его чудо-мессенжером.
Самолётик бумажный пойти запустить, что ли...
grs_alx_112018 27 декабря 2018 | 02:31
fresh_breeze: Вот что толку смеятся над конченными мудаками ? Что то рьяно стали ребятки опровергать запрос 20 лярдов из бюджета на борьбу с нежелательным контентом и приложениями.
Что толку говорить ты мудак - тебе, патрику, тимохе и иже с вами. Да - вы мудаки, да нет вы - мудачище ;)) Вы так и останитесь мудаками - сколько не говори;))
oktabr 27 декабря 2018 | 02:28
В Яндексе думают что на Дурове они остановятся? Нет, они не остановятся.
fukrussia 27 декабря 2018 | 02:47
oktabr: Как всегда, научн. работники и интиллихенция засунув голову в жо пу думает, что до них не докатится. Ничего они не думают, им приказали, они делают. Не сбежавшие пока в америку и европу специалисты молча подчиняются, надеясь успеть съе баться до того, как начнётся.