Поисковая машина «Яндекса» перестала индексировать официальную страницу мессенджера Telegram.

Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». Сайт telegram.org внесен в реестр запрещенных по решению районного суда в Москве. Закон, подписанный президентом, обязывает поисковики удалять из выдачи заблокированные сайты. На Google уже составляли такой протокол — компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. поисковики Mail.ru и «Спутник» перестали выдавать в результатах поиска сайт telegram.org еще в мае 2018 года.