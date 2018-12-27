СК проверит все уголовные дела, по которым в Москве вынесены оправдательные приговоры.

Соответствующее поручение главы следственного комитета распространяется и на приговоры, вынесенные судами присяжных. Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила ИФ «о сильной работе стороны защиты» и «низком качестве сбора и представления доказательств обвинением. Егорова посетовала на то, что «по сути, каждый второй вердикт — оправдательный», причем в четырех случаях из шести «присяжные были единодушны в своем решение о невиновности». «Следователи разучились собирать и анализировать доказательства, — сказала Егорова.