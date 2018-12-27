Сотрудники ФСБ обыскивают офисы и  склады сети магазинов «Красное и белое».

Это крупнейший в России ритейлер по продажам крепкого алкоголя, Причина обысков неизвестна, по некоторым данным, основанием стали подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов. В 2018 году Bloomberg назвал сеть «Красное и белое» самым быстрорастущим ритейлером России, а ее основателя и владельца сети Сергея Студенникова — новым долларовым миллиардером.