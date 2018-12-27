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01:09, 27 декабря 2018

Роскосмос завершит год запуском двух российских и 26 иностранных спутников.

Их должна вывести на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а». Старт с космодрома Восточный запланирован на 05:07 мск.

Комментарии

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petrovich_spb 27 декабря 2018 | 01:28

А священник в пять утра на запуск согласился прибыть?

ft18 27 декабря 2018 | 01:39

Когда-то, лет 40 назад, запуск космических аппаратов был обычной рутиной.............

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