Роскосмос завершит год запуском двух российских и 26 иностранных спутников.
Их должна вывести на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а». Старт с космодрома Восточный запланирован на 05:07 мск.
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Их должна вывести на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а». Старт с космодрома Восточный запланирован на 05:07 мск.
Комментарии2
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petrovich_spb 27 декабря 2018 | 01:28
А священник в пять утра на запуск согласился прибыть?
ft18 27 декабря 2018 | 01:39
Когда-то, лет 40 назад, запуск космических аппаратов был обычной рутиной.............