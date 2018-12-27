Власти Украины продлили запрет на въезд в страну россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Въезд им был ограничен месяц назад в рамках военного положения, истекшего накануне. Положительное решение о въезде будет приниматься исключительно по «гуманитарным основаниям», например, на похороны родственников.
Комментарии2
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salut__521 27 декабря 2018 | 01:20
Разумно. Не выдавать же им бесплатные талоны на усиленное оккупантское питание в мариупольских столовых...
justlooking 27 декабря 2018 | 01:22
Вообще никого не пускать. Нечего тут шастать. У себя за поребриком пусть сидят.