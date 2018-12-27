Конфликт РПЦ с Константинополем не повлиял на ее рейтинг в стране.
Наравне с армией и силовыми структурами она остается одним из наиболее одобряемых общественных институтов. Как следует из данных ВЦИОМ, деятельность армии одобряет 86% респондентов, Русская православная церковь пользуется поддержкой 69% опрошенных Рейтинг правоохранительных органов — 57%. Далее по уровню одобрения следуют СМИ, ОП, судебная система, политические партии, профсоюзы и оппозиция.
Комментарии5
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nikolas123 27 декабря 2018 | 01:16
ХА-ХА-ХА.
danko1 27 декабря 2018 | 01:20
nikolas123: Запредельная ложь ВЦИОМА.
Реально верующие торговые дома сатаниста Гундяева, прислуживающего Кремлю, давно покинули.
Старые храмы пустые стоят, а ненасытный в жадности гэбэшник Гундяев новые захватывает и за счет бюджета содержит и строит новоделы.
nikolas123 27 декабря 2018 | 01:24
danko1: Скажем так. Я не знаю ни одного человека который даже считает себя верующим , но любил бы попов рпц. Не зависимо от их политических предпочтений. Про ментов я вообще промолчу. Пожалуй 100% людей которых я когда либо встречал их или ненавидят , или недолюбливают. И это были почти все законопослушные люди.
danko1 27 декабря 2018 | 01:36
nikolas123: Знаю нескольких настоящих священников, даже в Москве, но это исключение и они изгои у Гундяева, как был изгоем Глеб Якунин, перешедший еще в начале 2000-х в украинскую церковь.
Я знаю, что Бог есть, но попов РПЦ во главе с Гундяевым презираю. Никакого отношения они ни к Богу, ни к вере не имеют.
Этих бы попов во главе с Гундяевым, появись Христос сейчас, он бы выгнал их из храмов. Да и и они Христа, разодетые в золотые рясы миллионные, на порог храма в его отрепьях не пустили бы, как не пускают людей в инвалидных колясках.
Главное, по совести жить, а поповские сказки нельзя воспринимать, как реальность. Всё намного естественней и закономернее, а в евангелие полно противоречий и всё надо иносказательно воспринимать.
ft18 27 декабря 2018 | 01:28
Правоохронительные органы - 57% )))
Давно так не смеялся!