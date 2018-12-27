Конфликт РПЦ с Константинополем не повлиял на ее рейтинг в стране.

Наравне с армией и силовыми структурами она остается одним из наиболее одобряемых общественных институтов. Как следует из данных ВЦИОМ, деятельность армии одобряет 86% респондентов, Русская православная церковь пользуется поддержкой 69% опрошенных Рейтинг правоохранительных органов — 57%. Далее по уровню одобрения следуют СМИ, ОП, судебная система, политические партии, профсоюзы и оппозиция.