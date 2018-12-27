С космодрома «Восточный» сегодня запустят ракету с почти тремя десятками спутников на борту
Этот старт станет четвертым для амурской площадки.
Ракета-носитель «Союз» должна доставить на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус». Они нужны для мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. В качестве попутной нагрузки будут запущены 26 иностранных космических аппаратов. Большинство из них американские, но также есть спутники из Японии, Германии, Испании и ЮАР.
Сегодняшний пуск станет четвертым в истории дальневосточного космодрома. Предыдущий старт прошел в феврале этого года. Тогда на орбиту также выводилась пара «Канопусов». Пока неудачным стал только один запуск – прошлогодний. В результате отказа разгонного блока почти два десятка спутников, отечественных и зарубежных, упали в Атлантический океан.
Космодром «Восточный» юыл введен в эксплуатацию в 2016 году.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novyrusich 27 декабря 2018 | 00:23
А ракету и стартовый комплекс освятили?
А то ведь опять грохнется.
может и шамана надо было опять позвать?
там места шаманские, дикие,
kottigr1 27 декабря 2018 | 00:34
novyrusich: Лишь бы не надъ... упал. Там в штрафных выплатах для "Роскосмоса" бесплатная работа лет на 100 заложена.. Хороший такой субботничек.. !
ukrainian_katherina 27 декабря 2018 | 00:49
Ох, не надо загадывать. Псть летит
alger 27 декабря 2018 | 00:53
главное дрели и кувалды отобрать у всей округи
old44 27 декабря 2018 | 00:56
Нептун уже ручки потирает )))
vladimirbelarus 27 декабря 2018 | 01:06
Ракетка, лети...
monik_7 27 декабря 2018 | 01:09
Отберите у них все сверла и дрели
grs_alx_112018 27 декабря 2018 | 01:10
Так вот какие данные пытался чудак Рогозин впарить индонезийцам !!! С учетом преждевременного вывода двух Ресурсов - это курям на смех. Группировка из 3-х спутников не является самодостаточной - не обеспечивает непрерывность наблюдения за тем или иным объектом или явлением.