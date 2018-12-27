С космодрома «Восточный» сегодня запустят ракету с почти тремя десятками спутников на борту

Этот старт станет четвертым для амурской площадки.

Ракета-носитель «Союз» должна доставить на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус». Они нужны для мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. В качестве попутной нагрузки будут запущены 26 иностранных космических аппаратов. Большинство из них американские, но также есть спутники из Японии, Германии, Испании и ЮАР.

Сегодняшний пуск станет четвертым в истории дальневосточного космодрома. Предыдущий старт прошел в феврале этого года. Тогда на орбиту также выводилась пара «Канопусов». Пока неудачным стал только один запуск – прошлогодний. В результате отказа разгонного блока почти два десятка спутников, отечественных и зарубежных, упали в Атлантический океан.

Космодром «Восточный» юыл введен в эксплуатацию в 2016 году.