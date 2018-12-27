Предварительное следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено

После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы, написала на своей странице в «Инстаграме» адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. Она считает, что расследование было проведено с дефектами и пробелами, которые, не позволят направить его в суд. Ранее следствие переквалифицировало обвинение игрокам со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Им грозит до двух лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, футболиста в начале октября стали участниками двух драк в центре столицы. Сначала они напали на водителя машины у гостиницы «Пекин», а после избили директора одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Еще один человек при этом получил от футболистов удар по лицу.