Предварительное следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено
После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы, написала на своей странице в «Инстаграме» адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. Она считает, что расследование было проведено с дефектами и пробелами, которые, не позволят направить его в суд. Ранее следствие переквалифицировало обвинение игрокам со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Им грозит до двух лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, футболиста в начале октября стали участниками двух драк в центре столицы. Сначала они напали на водителя машины у гостиницы «Пекин», а после избили директора одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Еще один человек при этом получил от футболистов удар по лицу.
Комментарии3
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ankir 27 декабря 2018 | 00:20
Им надо было в бои без правил, а не в футбол идти.
old44 27 декабря 2018 | 01:04
ankir: в боях надо один на один - там и огрести можно !
vladimirbelarus 27 декабря 2018 | 01:04
Да это не футболисты, а погромщики-экстремисты какие-то. Судить их будут и за разжигание розни, надеюсь?