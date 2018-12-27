Конкурс Центризбиркома по переименованию ящика для голосования не выявил победителя

Как пояснила глава комиссии Элла Памфилова, ничего лучше, чем просто «ящик для голосования» никто не смог придумать. 70 тысяч рублей, которые обещали победителю, Памфилова перечислила в один из благотворительных фондов. Среди других вариантов были «бокс», «короб», «избирбокс», «избирательный алтарь» и даже «гласнар».