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00:01, 27 декабря 2018

Конкурс Центризбиркома по переименованию ящика для голосования не выявил победителя

Как пояснила глава комиссии Элла Памфилова, ничего лучше, чем просто «ящик для голосования» никто не смог придумать. 70 тысяч рублей, которые обещали победителю, Памфилова перечислила в один из благотворительных фондов. Среди других вариантов были «бокс», «короб», «избирбокс», «избирательный алтарь» и даже «гласнар».

Комментарии

9

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mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 00:18


чуробокс

harra 27 декабря 2018 | 00:19

Огласите весь список названий пожалуйста )))
Лохоящик или помойное ведро в нем были?

danko1 27 декабря 2018 | 00:19

Ящик- подходящее название, гроб слишком мрачно.
А так, выборы сыграли в ящик, со смыслом и вежливо.

ac_dc 27 декабря 2018 | 00:20

Как то стремно стало называть урной. Всякие осоциацеи в бошку приходят. Видь дистьвительно билютни туда ссыпают как ненужный мусор в урну.

kottigr1 27 декабря 2018 | 00:36

ac_dc: Лохотрон.. Сразу раскрывает не только всю суть ящика, но и самого действа...

ft18 27 декабря 2018 | 00:48

ac_dc: Корзина ;)))

viktorova 27 декабря 2018 | 00:33

Лучше бы уж предложила устроить конкурс на переименование депутатов...
Было бы занимательно...

salut__521 27 декабря 2018 | 00:35

У меня есть приличное название - минисортир с дыркой для использованной обоср...й бумаги...

ft18 27 декабря 2018 | 00:36

Назвать просто: воксбол.*


1) Vox - (лат.) голос

2) Бол (Ball) – это штрафные очки, получаемые питчером за выполнение броска мимо зоны страйка. Если мяч во время подачи сначала коснется земли, а потом пролетит над зоной удара, то все равно подача засчитывается как бол.

(комментарий скрыт)

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