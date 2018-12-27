Сенат США сегодня вновь соберется для обсуждения бюджета страны

Из-за разногласий между республиканцами и демократами в субботу прекратили работ ряд ведомств федерального правительства.

Главным камнем преткновения стал вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Президент США Дональд Трамп потребовал выделить на это 5 млрд долларов. И эту инициативу уже одобрила Палата Представителей. Однако в Сенате республиканцам, имеющим большинство, пока не удается заручиться поддержкой демократов, которая необходима для принятия решения. Эти противоречия привели к приостановке финансирования министерства внутренней безопасности США, Госдепартамента, Минюста и ряда других ведомств. Они вынуждены существенно сократить работу и отправить часть сотрудников в отпуска. Вместе с тем Трамп дал понять, что не намерен подписывать бюджет без дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой. И это при том, что финансовый 2019 год в Штатах начался еще 1 октября.

Приостановка работы федеральных ведомств затронула около 800 тысяч бюджетников.