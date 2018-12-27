Президент США Дональд Трамп не планирует выводить американские войска из Ирака

Глава Белого дома совершил необъявленный визит в эту страну, где встретился с военнослужащими США. Именно там, по сведениям агентства АР, он сказал, что у него «совсем нет планов» выводить американский контингент. Вашингтон, добавил Трамп, хотел бы использовать Ирак в качестве базы, чтобы при необходимости атаковать террористов. До этого президент США принял решение о выводе американских войск из Сирии.