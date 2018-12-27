Президент США Дональд Трамп не планирует выводить американские войска из Ирака
Глава Белого дома совершил необъявленный визит в эту страну, где встретился с военнослужащими США. Именно там, по сведениям агентства АР, он сказал, что у него «совсем нет планов» выводить американский контингент. Вашингтон, добавил Трамп, хотел бы использовать Ирак в качестве базы, чтобы при необходимости атаковать террористов. До этого президент США принял решение о выводе американских войск из Сирии.
Комментарии9
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ankir 27 декабря 2018 | 00:22
США куда сунут свое свиное рыло везде триндец. Зачем они залезли в Ирак по вымешленному обвинению?
rampa 27 декабря 2018 | 00:37
ankir: это в Западной Европе триндец? Или в Японии, или в Юж.Корее? Нам бы такой триндец )))
olegleon 27 декабря 2018 | 00:49
rampa: а как в Сомали не хотите?
rampa 27 декабря 2018 | 01:07
olegleon: нет. И причем здесь Сомали?
olegleon 27 декабря 2018 | 01:11
rampa: там тоже американские войска отметились. но Вы же видите только хорошее и не замечаете в упор плохое.
Западную Европу видите, а Ирак нет. Японию видите, а Сомали нет
rampa 27 декабря 2018 | 01:17
olegleon: вообще-то ничего о Сомали практически не знала. Сейчас специально почитала Вики. Поняла, что там из века в век сплошные войны и СССР в шестидесятых годах им помощь оказывал. Про США ничего не написано, только про миротворцев ООН. Да и то они оттуда сбежали. Да и вообще считаю, что это проблемы самих стран, что не сумели воспользоваться помощью США. Кто сумел, тот живет хорошо
olegleon 27 декабря 2018 | 01:36
rampa: да ладно. и Black Hawk Down никогда не видели? да у него до сих пор рейтинг 7.7 по imdb и два Оскара.
так вот это была одна из крупнейших операций Пентагона. в Сомали направили более 25 тысяч военных США. но всё было перечёркнуто "сражением в Могадишо". там американская армия понесла крупнейшие дневные потери со времён Вьетнама.
и, кстати, сбежали сначала американцы в начале 1994 года, а уже потом пакистанцы через год ушли.
kottigr1 27 декабря 2018 | 00:39
ankir: Зачем они залезли в Ирак по вымешленному обвинению?
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Оттуда Сирию удобней бомбить. Батальон Вагнера уже даже знает насколько..
fresh_breeze 27 декабря 2018 | 01:13
А как же можно выводить из Ирака американские войска, когда население той страны сплошь наглые, дикие люди; если они увидят, что некому им дать прикладом в рыло, они сразу присвоят себе нефтяные месторождения, будто бы та нефть принадлежит им. Американское государство потратило столько денег, в Ираке погибло столько молодых, крепких джи-ай, и всё ради того, чтобы иракская нефть работала на американскую экономику. И вдруг взять и вывести войска??? Да вы в своём ли уме?