Силовики пришли накануне в сеть алкогольных магазинов «Красное&Белое»

В офисе компании и на всех ее складах прошли обыски, подтвердили в самой сети. Там добавили, что из-за следственных действий их работа была парализована. В обысках с девяти утра участвовали сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. В качестве причины они назвали налоговые претензии и подозрения в контрабанде.

Между тем накануне президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса обещал им поддержку властей в условиях внешнего давления.

Путин также предложил крупному бизнесу участвовать в национальных проектах.

По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка сети «Красное&Белое» в прошлом году увеличилась на 48% по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей. Обыски пришлись на время самых активных, предновогодних продаж алкогольных магазинов.