Силовики пришли накануне в сеть алкогольных магазинов «Красное&Белое»
В офисе компании и на всех ее складах прошли обыски, подтвердили в самой сети. Там добавили, что из-за следственных действий их работа была парализована. В обысках с девяти утра участвовали сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. В качестве причины они назвали налоговые претензии и подозрения в контрабанде.
Между тем накануне президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса обещал им поддержку властей в условиях внешнего давления.
Путин также предложил крупному бизнесу участвовать в национальных проектах.
По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка сети «Красное&Белое» в прошлом году увеличилась на 48% по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей. Обыски пришлись на время самых активных, предновогодних продаж алкогольных магазинов.
Комментарии3
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hastings 27 декабря 2018 | 00:06
Коммерсанты спаивают русский народ :(
kottigr1 27 декабря 2018 | 00:09
hastings: Силовики пришли накануне в сеть алкогольных магазинов «Красное&Белое»
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"Яйки, милко, шнапс.. Бистро!.. Бистро! Фирштейн?"
mikhail_spb_ 27 декабря 2018 | 00:07
А вы что, поверили нацдилеру?
Наивные!