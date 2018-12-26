Сегодня в Канаде открывается чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет

Сборная России в числе фаворитов турнира, равно как и канадцы.

За океаном к молодежному чемпионату мира относятся гораздо серьезнее, чем к первенству мира, которое проводит международная федерация хоккея. Трудно назвать современных звезд, которые хоть не раз не приняли в нем участие. Итоги турнира могут стать станут весомым основанием для определения позиции хоккеиста ежегодном драфте НХЛ, если права на того или иного игрока не получены раньше. Наша сборная в последний раз побеждала 8 лет назад, когда в сумасшедшем финале обыграла канадцев, уступая со счетом 0-3. Тогда в составе были нынешние звезды НХЛ Тарасенко, Панарин и Кузнецов. Эксперты говорят, что Россия сильна и сейчас. Кстати год назад мы впервые за долгие годы остались без медалей, что необходимо исправлять. Как всегда фаворитами считаются хозяева, но в этом сезоне они проиграли нашей сборной традиционную молодежную суперсерию. С канадцами наши сыграют на предварительном этапе и скорее всего на более поздних стадиях. Весьма сильна американская сборная, хорошее поколение выросло у чехов, однако главный знаток молодежного хоккея Крейг Батон все же считает, что чемпионом станет Россия, а он ошибается редко.

Сборная России свой первый матч сыграет против команды Дании в ночь на пятницу.