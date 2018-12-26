Совет национальной безопасности и обороны Украины сохранил ограничения на въезд в страну для россиян

Это касается мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Раньше такие ограничения действовали во время военного положения. Его вводили власти Украины сроком на 30 дней и сегодня он истек. В СНБО заметили, что из-за сложной ситуации, все органы МВД продолжают работать в усиленном варианте. Военное положение было введено после того, как российские пограничники задержали вблизи Крыма корабли ВМС Украины и членов их экипажей.