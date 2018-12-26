Совет национальной безопасности и обороны Украины сохранил ограничения на въезд в страну для россиян
Это касается мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Раньше такие ограничения действовали во время военного положения. Его вводили власти Украины сроком на 30 дней и сегодня он истек. В СНБО заметили, что из-за сложной ситуации, все органы МВД продолжают работать в усиленном варианте. Военное положение было введено после того, как российские пограничники задержали вблизи Крыма корабли ВМС Украины и членов их экипажей.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 26 декабря 2018 | 23:11
В украинском плену находятся сотни пленных российских солдат и Путину на них наплевать. Даже перед Новым Годом российская сторона отказалась обсуждать предложение украинцев об обмене военнопленными. Семьи не увидят своих отцов, сыновей и любимых людей в канун светлого праздника.
Сталин не подписал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, не стал принимать участие в её исполнении и поэтому пленные солдаты РККА в фашистском плену были лишены всего, что по этой конвенции было им положено...
Представители Красного Креста в годы войны встречались с польскими, французскими, бельгийскими, голландскими, норвежскими, югославскими, греческими, английскими, американскими, немецкими и итальянскими военнопленными более 11 тыс. раз. Они посетили лагеря пленных и интернированных, в основном на территории Германии, передали заключенным 470 тыс. т продовольствия, помогли отправить родственникам 90 млн. писем. Только американский Красный Крест с 1 января 1941 г. до 30 июня 1944 г. отправил находившимся в плену американским и другим солдатам союзнических армий, кроме солдат Красной Армии, 14 274 210 посылок. Добровольцы американского Красного Креста собрали и отправили еще 13 947 386 посылок со всем необходимым, включая еду, одежду, медицинские препараты и многое другое.
Аналогичной поддержки в плену советские солдаты были лишены. Получается, что Сталину действительно не нужны были свои пленные солдаты. Более того, они все заочно были объявлены предателями. О каком патриотизме с их стороны тогда может идти речь - не понятно. Это не они продали "родину". Это "родина" предала их.
С тех пор ничего не меняется. Даже стало ещё хуже и циничней.
Путин спарывает "лычки" у российских солдат и отправляет их умирать в Украину, Сирию, ЦАР как бесплатное "пушечное мясо", в виде обычных уголовников, заранее лишая их статуса "военнопленных" со всеми последствиями. Ему не интересна дальнейшая судьба этого использованного материала.
"Армия и Россия тебя бросит, сынок. Всегда."
olegleon 26 декабря 2018 | 23:16
kottigr1: и к чему тут эта украинская пропаганда?
consultant13 26 декабря 2018 | 23:39
olegleon: Мальчик, ты знаешь, что внук Золотова учится в Англии?
кто тут орал про радиоактивную пыль? думаешь Золотов отдаст приказ превратить своего внука в радиоактивную пыль?
Идиоты, вы еще не поняли, что вы никому не нужны, что вас кормят помоями патриотизма, а сами ваши хозяева уже давно вывезли свои семьи на Запад и связали с ним свое будущее.
ъъъъъъъъ
Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь.
— Виктор ЗолотовКомсомольская правда вчера в 20:33
olegleon 26 декабря 2018 | 23:44
consultant13: сегодня всех хохлотроллей выгнали на войну на Эхо?
kottigr1 26 декабря 2018 | 23:46
olegleon: к чему тут эта украинская пропаганда?
----------------------------------------------------------------------
Тебе не нравится когда хотят, что бы пленные русские солдаты вернулись домой ?
Понятно, что ты ненавидишь "хохлов", но российских военнослужащих, своих земляков, их семьи ты за что ненавидишь !?
olegleon 26 декабря 2018 | 23:59
kottigr1: чудилка, откуда в России могут взяться украинские военнопленные?! ты хотя бы почитал бы о том, кого называют военнопленным.
kottigr1 27 декабря 2018 | 00:05
olegleon: т.е. тебе начхать на пленных русских солдат, потому что тех на кого их можно обменять с Украины не называют в России "военнопленными" ?
Правильно понял твою "иудину" логику ?
d_uce 26 декабря 2018 | 23:34
kottigr1:Сталин сам готовился напасть на Германию, "освободить" Европу от нацизма, набросить аркан коммунизма и взять в плен миллионы немецких солдат. Зачем ему Красный Крест на стройках Беломорканала и ГУЛАГА ? потому и не подписал конвенцию. а потом уже было поздно подписывать. Неужели не ясно?
kottigr1 26 декабря 2018 | 23:36
d_uce: Все государства, не находящиеся в поле международного права не могут рассчитывать на защиту международного права и международных организаций.
Увы, СССР самонадеянно рассчитывал сам на себя и не собирался проигрывать ни в каких войнах и иметь у кого-то пленных. Хотел воевать только на чужой территории. За что советские пленные и поплатились в итоге, когда к ним отнеслись как людям со стран, которые находились вне поля деятельности международного права.
РФ повторяет этот путь СССР, когда выходит за рамки международного право, нарушает взятые на себя договоренности, нападает на чужие страны, оккупирует чужие территории и т.п.
kottigr1 26 декабря 2018 | 23:42
d_uce: Неужели не ясно?
------------------------------------------------------
Это даже другу Сталина Гитлеру было понятно изначально.
Начальник штаба главнокомандования сухопутных сил вермахта Ф. Гальдер на Нюрнбергском процессе приводил слова Гитлера: «так как русские не признают конвенции, то и обращение с их военнопленными не должно быть в соответствии с решениями конвенции»
И Сталин потом не разочаровал подозрения своего усатого друга..
Более полумиллиона японских военных, сдавших оружие на территории Советского Союза в 1945 году, не отправились домой. Сталин использовал этих людей на тяжелых строительных работах и производстве. Такое решение не понравилось мировой общественности, но благоприятно сказалось на строительстве БАМАа и многих других сталинских проектах.
Японцы сдавали оружие, не считая себя военнопленными
В августе 1945 года, согласно Потсдамской декларации, подписанной Англией, США, Китаем и Советским Союзом, Япония безоговорочно капитулировала. Для японских военных, сдавших оружие, декларация предполагала возможность вернуться на родину и вести мирную жизнь, исключение составляли лишь военные преступники.
Сталин всех обманул...
ykpo_typucto 27 декабря 2018 | 00:00
kottigr1: Млять, что вам в головы насрали, что вы пишите такой бред...
Да еще находится 7 дебилов преимущественно хохлов, кто поддерживает это. Уму непостижимо.
kottigr1 27 декабря 2018 | 00:07
ykpo_typucto: Если Вас окружают одни дебилы, имеет смысл разобраться с тем дерьмом, которое находится в Вашей черепной коробке.. Подумайте над этим на досуге.
crush_test_driver 26 декабря 2018 | 23:59
А русских мужиков все таки бандерлоги сцут.